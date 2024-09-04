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Израильский эксперт: Азербайджан предпочитает высокотехнологичное оружие

Израильский эксперт: Азербайджан предпочитает высокотехнологичное оружие

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер в своем youtube-канале рассказал о зенитно-ракетном комплексе SPYDER отечественного производства. Об этом сообщает Minval.

В частности, говоря об экспортном потенциале данного вида оружия, он отметил, что его приобрели Азербайджан, Вьетнам, Грузия, Индия и Сингапур.

«Нельзя сказать, что эту систему закупают только страны «третьего мира». Индия уже не вполне относится в плане вооружений к странам «третьего мира», а Азербайджан, вообще, предпочитает высокотехнологичные виды вооружений, что и продемонстрировали две последние войны в Карабахе. А Сингапур вообще не отнесешь к странам «третьего мира», – отметил эксперт.

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