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Главное Общество

С Тбилисского проспекта выгнали «манатные» такси

С Тбилисского проспекта выгнали "манатные" такси

На Тбилисском проспекте в Баку, в направлении станции метро 20 Января прекратили свою деятельность «манатные» такси, препятствовавшие свободному движению транспорта.

После создания новой автобусной полосы на данном участке проспекта «манатным» такси больше негде парковаться, передает Report.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку, старший лейтенант полиции Рустам Ахмедли сообщил, что благодаря новой специальной полосе движения таксисты больше не препятствуют движению транспорта.

«Согласно последним изменениям в Кодексе об административных правонарушениях, за остановку или стоянку транспортных средств на специальных полосах движения предусмотрен штраф в размере 100 манатов. В указанном районе выделена отдельная полоса для беспрепятственного и непрерывного движения общественного транспорта, установлены дорожные знаки и разметки. В отношении водителей, нарушающих правила, принимаются меры в соответствии с законом», – сказал он.

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