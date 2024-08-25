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Эль Мюрид: Будущее «Телеграма» и будущее Дурова могут быть не связаны

Эль Мюрид: Будущее «Телеграма» и будущее Дурова могут быть не связаны

Вопрос будущего «Телеграма» и будущего Дурова могут быть не связаны. Вряд ли вся система завязана на одном человеке, тем более, что Дуровых как минимум двое – есть еще и его брат.

Об этом в своем тг-канале написал политический обозреватель Эль Мюрид.

«Собственно Павел Дуров вполне мог быть «лицом» «Телеграма» с ограниченным административным функционалом. После того, как он получил персональный опыт в России с отъемом «ВКонтакте» плюс жестким наездом на «Телеграм» в недавнем прошлом, логика наверняка подвела руководство «Телеграма» к «разносу» критически важных функций управления в разные руки», – добавил он.

«В этом смысле, если стратеги «Телеграма» обладают минимальным комплектом серого вещества, потеря даже первого публичного лица компании не станет причиной ее краха.

Неясным, конечно, остается сам приезд Дурова во Францию, на территории которой действовал ордер на его задержание. Что-то должно было произойти, чтобы он рискнул так подставиться. Но тут гадать смысла особого нет», – отметил обозреватель.

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