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На Тбилисском проспекте создается автобусная спецполоса (фото)

На Тбилисском проспекте создается автобусная спецполоса (фото)

Проводятся работы по созданию очередной специальной полосы движения для автобусов на Тбилисском проспекте Баку.

Об этом говорится в сообщении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

«Вдоль дороги наносятся линии разметки и устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Данные полосы очень важны, так как позволяют пользователям общественного транспорта передвигаться комфортно, без препятствий и без потери времени. В связи с этим мы призываем участников дорожного движения соблюдать правила», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на 6-10 регулярных маршрутах в течение дня в разных районах Тбилисского проспекта курсируют 80-150 автобусов.

«На других улицах и проспектах также будут предприняты меры для расширения сети специальных полос движения для общественного транспорта», – отметили в агентстве.

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