Пытавшийся изнасиловать корову в Таиланде россиянин пообещал Путину пойти в армию

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Российский турист, который пытался изнасиловать корову в Таиланде и попал на видео, пообещал президенту России Владимиру Путину пойти в армию и выполнить «любую задачу».

Об этом он написал в своих соцсетях, на что обратило внимание издание The Sun.

По словам 26-летнего Евгения Кувшинова, он расстался с девушкой, стюардессой крупной международной авиакомпании. Когда бывшая возлюбленная заблокировала его в соцсетях, мужчина обратился к Путину с призывом помочь. В ответ он гарантировал свое возвращение в Россию и службу в армии.

Мужчина также упомянул в своей публикации бывшего американского президента Дональда Трампа. Поскольку его экс-партнерша сейчас проживает в США, Кувшинов попросил прежнего главу Белого Дома вернуть ему ее.