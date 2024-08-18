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Эксперт: Военно-технические связи станут важной частью переговоров Алиева с Путиным

Эксперт: Военно-технические связи станут важной частью переговоров Алиева с Путиным

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко рассказал об ожидаемой повестке дня переговоров президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Баку.

«В мире складывается новая геополитическая ситуация, связанная с крахом глобализации и переоценкой важности региональных союзов и организаций. В этом плане, полагаю, две такие важные друг для друга страны, как Россия и Азербайджан, используют государственный визит российского лидера в Баку для обсуждения всего спектра вопросов, которые представляются актуальными для обеих сторон», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Стоит отметить, что визит президента России пройдет в условиях, когда Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, выполняет масштабные программы возрождения Карабаха и возвращения на родину вынужденных переселенцев и беженцев.

На финишном этапе находится выработка мирного договора между Азербайджаном и Арменией. При этом мы видим настойчивые усилия внерегиональных игроков проникнуть на Южный Кавказ и закрепиться там, используя Армению как своеобразного «троянского коня» Запада.

Это серьезный вызов безопасности для всех без исключения стран Южного Кавказа, и об этом президент наверняка будет говорить», – ожидает Игорь Коротченко.

«Успешно развиваются межрегиональные, политические, торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном, включая сферу энергетики. Поэтому данный визит – еще раз возможность сверить часы, как идет реализация Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанной в феврале 2022 года, и наметить масштабные рубежи, к которым нам следует идти дальше», – добавил политический аналитик.

Главный редактор «Национальной обороны» подчеркнул, что в российском политическом руководстве Азербайджан рассматривают как важнейшего стратегического партнера и союзника на постсоветском пространстве.

«В целом, авторитет Азербайджана растет, и совместные российско-азербайджанские усилия на пользу народам и экономикам наших стран представляются чрезвычайно важными.

В предшествующий период Азербайджан был одним из крупнейших покупателей российского оружия – оно было закуплено на сумму более $5 млрд и внесло существенный вклад в победу Баку во Второй Карабахской войне. Есть основания считать, что вопросы военно-технического сотрудничества также станут важной частью переговоров, которые Владимир Путин проведет с Ильхамом Алиевым», – отметил он.

«В таком плотном, насыщенном графике, который существует у президента России, эта поездка – возможность посмотреть, как изменился Азербайджан, особенно Баку. Баку – это витрина Каспия и Южного Кавказа. Это уникальное сочетание бережно восстановленных, сохраненных исторических зданий и памятников минувших эпох с ультрасовременным обликом. В эмоциональном, человеческом аспекте Владимир Путин с огромным удовольствием посмотрит на Баку.

Мы рассчитываем, что в ходе визита будут достигнуты соглашения, в том числе, об участии российских компаний самого разного профиля в масштабном восстановлении освобожденных территорий», – отметил Игорь Коротченко.

«Это серьезнейший визит, он носит принципиальный характер. Мы ожидаем важных решений по итогам тех переговоров, которые запланированы между лидерами и между делегациями двух стран», – заключил политический аналитик.

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