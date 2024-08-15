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Почему Иран все еще не атаковал Израиль?

Почему Иран все еще не атаковал Израиль?

Прошло две недели с момента ликвидации Фуада Шукра и Исмаила Хания, но ответного удара от Ирана и «Хезболлы» пока не последовало. Профессор Узи Раби, глава Центра имени Моше Даяна по изучению Ближнего Востока в Тель-Авивском университете считает, что в Тегеране продолжаются колебания.

«После ликвидации Хания говорили о мести на самом высоком уровне, но с течением времени складывается впечатление, что Иран все больше пересматривает свои решения, главным образом из-за наращивания американских сил на Ближнем Востоке», — цитирует его портал Mignews.

«Сейчас Иран даже рассматривает переговоры в Дохе как способ выиграть больше времени, притворяясь, что откладывает ответ. Иранцы, по сути, выбрали путь снижения ожиданий. Тотальная война, которая может привести к хаосу, создаст для них серьезные проблемы — как с шаткой экономикой, так и с угрозами самому режиму. Важно помнить, что в таких авторитарных и диктаторских режимах народ является потенциальным врагом, и любые проблемы могут разжечь недовольство», — подчеркнул он.

Раби также прокомментировал вчерашнюю кибератаку на финансовые структуры Ирана: «Кибератака — это сигнал о том, что может произойти. Речь идет о стране, где происходят отключения электроэнергии, есть проблемы с водой и основными потребностями. Если будет нанесен удар по нефтяным районам, экономике страны может быть нанесен непоправимый ущерб. Это очень прагматичный и жестокий режим, который можно привести к концу через изнурение, и это было бы важнее, чем попытки остановить ядерную программу».

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