Британские мужчины обязаны будут извещать врачей о своей беременности

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Рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования независимо от половой принадлежности. Об этом пишет газета Telegraph.

По данным газеты, рентгенологи будут обязаны проверять наличие беременности всех пациентов в возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола.

Издание уточняет, что причиной создания нового руководства для врачей стал инцидент, когда мужчине-трансгендеру, не знавшему о своей беременности, провели компьютерную томографию.

Отмечается, что излучение от рентгеновских снимков, КТ и МРТ, а также при лечении рака может быть опасным для нерожденных детей.

Сотрудники Национальной системы здравоохранения заявили, что эти новые требования вызвали среди пациентов замешательство и гнев.

Выступающие против такой меры сотрудники заявили, что новые правила являются «унизительными» для пациентов, а также призвали трасты Национальной системы здравоохранения «вернуться к здравому смыслу».