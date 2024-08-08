Зеленский обсудил с делегацией Палаты представителей Конгресса США спасение жизней украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. В ходе нее обсуждались ключевые вопросы защиты страны.
Об этом сообщается в тг-канале президента Украины.
«Говорили о защите нашего государства и наших ценностей от российского террора. Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», – отметил Зеленский, отметив всесторонние усилия для скорейшего достижения мира.
Президент Украины поблагодарил за поддержку всех в Америке, кто ценит свободу и независимость так же, как в Украине.
Делегаты поблагодарили Зеленского за теплую встречу и за то, что президент Украины нашел для них время, заметив, что прибыв минувшей ночью в Киев, они «почувствовали взрывы». На фоне этого представители США отметили правильность решения о предоставлении Украине пакета военной поддержки.