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Клинтоны поддержали Харрис ради своей дочери Челси

Клинтоны поддержали Харрис ради своей дочери Челси

Экс-хозяин Белого дома Билл Клинтон с супругой Хиллари поддержали вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от демократов ради своей дочери Челси, которая хочет стать послом США в Великобритании, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

«Челси Клинтон очень хочет быть послом в Великобритании. Причина, почему Билл и Хиллари в первые пять минут (после сообщения президента США Джо Байдена, что он не станет баллотироваться на второй срок) поддержали участие Камалы в президентских выборах, заключается в том, что они заискивали (перед Харрис)», – говорится в публикации.

По словам источника газеты, Клинтоны работают над этой идеей уже долгое время. Согласно информации собеседника газеты, Челси также не отказалась бы от аналогичного поста в посольстве во Франции.

Как сообщил изданию другой источник, долгое время работающий в британском посольстве, 44-летняя Челси «все еще слишком молода» для такой миссии.

Кроме того, по его словам, на такую должность обычно назначают крупных деятелей в сфере благотворительности.

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