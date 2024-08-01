С начала года Вагит Алекперов заработал $3,24 млрд

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Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $24,29 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года сооснователь компаний «Еврохим» В частности, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $3,24 млрд, его состояние составляет $27,9 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.