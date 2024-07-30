Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия

127 Просмотров

Военные США провели испытания гиперзвукового оружия в штате Флорида. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона.

«Армия (сухопутные войска – прим.) и ВМС США недавно начали испытания неядерной гиперзвуковой системы на базе Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Эти испытания стали важным этапом в развитии готовой к эксплуатации гиперзвуковой технологии. Были получены важные сведения о работе оборудования и программного обеспечения, что поможет приблизиться к развертыванию гиперзвуковых вооружений», – отметил представитель министерства обороны. Он подтвердил, что аналогичные испытания были проведены ранее в этом году.

Сотрудник Пентагона не пояснил, были ли испытания успешными. Он не привел иных подробностей относительно систем, о которых идет речь.