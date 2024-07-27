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Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление

Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте с «BB+» до уровня «BBB-» со стабильным прогнозом. Это повышение рейтинга отражает сильный внешний баланс страны, низкий государственный долг и гибкость финансирования благодаря крупным активам суверенного фонда благосостояния, как отмечает агентство.

Годовая инфляция в первой половине 2024 года оставалась ниже целевого диапазона Центрального банка в 4% и, как ожидается, составит 3,5% в этом году, увеличившись до 4,7% к 2026 году. Прогнозируется, что рост экономики в 2024 году достигнет 3,2%, но замедлится до 2,7% в следующем году и 2,3% в 2026 году.

Министерство финансов Азербайджана приветствует решение Fitch Ratings о повышении долгосрочного рейтинга страны в иностранной валюте до «BBB-«, что переводит рейтинг на инвестиционный уровень. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов, выпущенном 26 июля.

«Возвращение нашего суверенного рейтинга на инвестиционный уровень спустя 8 лет и установление прогноза по рейтингу как «стабильный», несомненно, является проявлением международной оценки макроэкономической и монетарной политики, институциональных реформ, улучшения инвестиционного климата, низкого уровня государственного долга, в частности внешнего государственного долга, и других последовательных и многосторонних реформ, проводимых правительством Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева», – подчеркивается в заявлении.

Также Министерство финансов отметило, что ранее обвиняло международные кредитные рейтинговые агентства в «скупости» относительно рейтингов Азербайджана. «Отрадно, что теперь Fitch Ratings первым объективно и адекватно выразило реальную экономическую ситуацию и отношение инвесторов к кредитному риску Азербайджана, приняв решение о повышении международного кредитного рейтинга нашей страны до инвестиционного уровня. Мы надеемся, что другие международные кредитные рейтинговые агентства также займут аналогичную позицию и подтвердят кредитный рейтинг Азербайджана на инвестиционном уровне», – говорится в заявлении министерства.

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