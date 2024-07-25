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Завтра в Азербайджане будут ливни

Завтра в Азербайджане будут ливни

26 июля  в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 29-34° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-60 %.

В районах Азербайджана местами переменные дожди ливневого характера, грозы, в отдельных местах проливные дожди, возможен град. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23° тепла

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