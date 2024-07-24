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Президент Алиев велел усилить поддержку олимпийских и паралимпийских чемпионов

Президент Алиев велел усилить поддержку олимпийских и паралимпийских чемпионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал Указ «О повышении государственной поддержки олимпийским и паралимпийским чемпионам Азербайджана». Об этом сообщает «Азертадж».

В Указе говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, постановляю:

1. Учредить специальную паралимпийскую стипендию президента Азербайджана для паралимпийских чемпионов Азербайджана и установить ее ежемесячную сумму в двукратном размере суммы минимальной ежемесячной заработной платы.

2. Установить, что стипендия, учрежденная частью 1 настоящего Указа, выплачивается Министерством молодежи и спорта Азербайджана за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики.

3. Сумму специальной олимпийской стипендии президента Азербайджана для олимпийских чемпионов Азербайджана установить в четырехкратном размере суммы минимальной заработной платы.

4. В части 1 Указа президента Азербайджана «Об учреждении специальных олимпийских стипендий президента Азербайджана для олимпийских чемпионов Азербайджана» от 10 октября 2002 года номер 798 (Собрание законодательства Азербайджана, 2002, №10, статья 594 (том I) слова «в размере 1300 (тысяча триста) манатов» заменить словами «в четырехкратном размере суммы минимальной заработной платы».

5. Кабинету Министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

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