Сель в Кыргызстане нанес серьезный ущерб инфраструктуре (фото, видео)

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В Джалал-Абадской области Кыргызстана сошёл сель, сообщает МЧС. Стихийное бедствие произошло 23 июля в селе Арстан-Бап после сильного дождя, передаёт Orda.kz.

Мощный поток снес несколько автомобилей на дороге, проходящей через село. Вода, стремительно разливаясь по улицам, унесла 23 машины. Сель нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре: повреждены одна больница, торговый дом и пять мостов.

«На место происшествия была вызвана оперативная группа Базар-Коргонского районного отделения скорой помощи», – сообщили в МЧС Кыргызстана. О пострадавших в результате происшествия пока не сообщается.

