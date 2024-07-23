Баку и Рим обсудили реализацию совместных проектов (фото)

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На встрече помощника президента Азербайджана, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова с новоназначенным послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо был рассмотрен ряд двусторонних вопросов, обсуждены проекты, реализованные Фондом в Италии.

В ходе встречи в центре внимания было проведение в нашей стране COP29 в этом году, уточняет «Тренд». Были рассмотрены направления сотрудничества в рамках COP29, а также культурные проекты, которые предусмотрены к осуществлению в Центре Гейдара Алиева с итальянской стороной в будущем.