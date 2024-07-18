Аббас Аббасов: Международный освободительный фронт поможет добиться независимости

Международный освободительный фронт – новое и весомое оружие в борьбе с колониализмом в современном мире.
Об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Баку первого Съезда движений за независимость колонизированных Францией территорий, передает Report.
Аббасов отметил, что международный освободительный фронт поможет многим людям достичь справедливости – добиться независимости.
«Мы предполагаем, что в будущем наши ряды пополнятся, к нам присоединятся и другие народы, страдающие от колониальной политики», – сказал он.