Британец хочет переплыть Каспий, сопровождать его будут азербайджанские пловцы

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Переплыть Каспий планирует британский путешественник Карл Бушби, сообщает BBC.

Исторический заплыв запланирован на середину августа. Мужчина установил, что ранее никто в мире не переплывал Каспийское море. Переплыть водоем путешественник собирается между Казахстаном и Азербайджаном, всего преодолеть нужно будет 300 км.

Сопровождать путешественника на всем протяжении маршрута будет катер поддержки. Также к европейцу в заплыве присоединятся два члена сборной Азербайджана по плаванию.

Кругосветное путешествие Бушби длится уже более 25 лет. Мужчина поставил целью обогнуть земной шар, не прибегая к услугам какого-либо транспорта. В основном он путешествует пешком. Переплыть Каспий он решил на фоне невозможности пешком пересечь ни Россию, ни Иран.