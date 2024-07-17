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Британец хочет переплыть Каспий, сопровождать его будут азербайджанские пловцы

Британец хочет переплыть Каспий, сопровождать его будут азербайджанские пловцы

Переплыть Каспий планирует британский путешественник Карл Бушби, сообщает BBC.

Исторический заплыв запланирован на середину августа. Мужчина установил, что ранее никто в мире не переплывал Каспийское море. Переплыть водоем путешественник собирается между Казахстаном и Азербайджаном, всего преодолеть нужно будет 300 км.

Сопровождать путешественника на всем протяжении маршрута будет катер поддержки. Также к европейцу в заплыве присоединятся два члена сборной Азербайджана по плаванию.

Кругосветное путешествие Бушби длится уже более 25 лет. Мужчина поставил целью обогнуть земной шар, не прибегая к услугам какого-либо транспорта. В основном он путешествует пешком. Переплыть Каспий он решил на фоне невозможности пешком пересечь ни Россию, ни Иран.

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