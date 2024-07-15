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Пытавшийся убить Трампа в школьные годы очень плохо стрелял

Пытавшийся убить Трампа в школьные годы очень плохо стрелял

Томас Мэттью Крукс, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа, в старшей школе пытался записаться в секцию по стрельбе, однако не прошел отбор из-за плохой меткости.

По рассказам бывших одноклассников, при отборе Крукс стрелял из малокалиберной винтовки с расстояния 15 метров и не попал ни в одну из мишеней, при этом расстояние от места попадания пуль до мишени составляло несколько метров. «Он попробовал и оказался настолько до смешного плохим стрелком, что даже не смог попасть в команду», – рассказал в опубликованном в воскресенье интервью газете The New York Post Джемесон Мерфи – бывший одноклассник Крукса.

Помимо этого, одноклассники добавили, что Крукс позволял себе «грубые шутки, неприемлемые в ситуации, когда в школе есть оружие».

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