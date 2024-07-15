Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевел |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы |
Хакан Фидан выступил за оказание давления на Израиль |
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей» |
Главное Мир

СМИ рассказали важный факт из биографии стрелка на митинге Трампа

СМИ рассказали важный факт из биографии стрелка на митинге Трампа

20-летний Томас Мэтью Крукс, который 14 июля совершил покушение на 45-го президента США Дональда Трампа, был членом клуба спортсменов со стрельбищем на 180 метров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление адвоката Роберта Бутея.

Адвокат подтвердил, что Крукс входил в клуб, но сказал, что на фоне роасследования там «не могут давать никаких дополнительных комментариев».

«Клуб полностью осуждает бессмысленный акт насилия, который произошел вчера. Клуб также выражает свои самые искренние соболезнования семье Комператоре [во время покушения погиб пожарный Кори Комператоре] и молится за всех пострадавших, включая бывшего президента», — сказал адвокат.

По данным CNN и экспертов-криминалистов, стрелок находился на расстоянии около 110−150 метров от трибуны.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ рассказали важный факт из биографии стрелка на митинге Трампа
Мир

СМИ рассказали важный факт из биографии стрелка на митинге Трампа

2024/07/15, 14:57
Жертвой покушения на Трампа может стать Байден
Мир

Жертвой покушения на Трампа может стать Байден

2024/07/15, 14:27
Клопы и тараканы: французские полицейские жалуются на невыносимые условия проживания на Олимпиаде (видео)
Мир

Клопы и тараканы: французские полицейские жалуются на невыносимые условия проживания на Олимпиаде (видео)

2024/07/15, 13:46
Майкл Коллинз: Трампа заказал Байден
Мир

Майкл Коллинз: Трампа заказал Байден

2024/07/15, 13:42
Покушение на Трампа: странные детали ликвидации стрелка
Мир

Покушение на Трампа: странные детали ликвидации стрелка

2024/07/15, 13:17
Российские власти предложили мигрантам не свистеть и не цокать женщинам, а также отказаться от обращения «брат»
Мир

Российские власти предложили мигрантам не свистеть и не цокать женщинам, а также отказаться от обращения «брат»

2024/07/15, 13:14
Власти Украины разочарованы саммитом НАТО
Мир

Власти Украины разочарованы саммитом НАТО

2024/07/15, 11:44
В России подготовили "адаптационный курс" для мигрантов: не свистеть женщинам и мужчинам
Мир

В России подготовили «адаптационный курс» для мигрантов: не свистеть женщинам и мужчинам

2024/07/15, 11:42
Это «сладкое дело» - месть
Мир

Это «сладкое дело» – месть

2024/07/15, 11:03