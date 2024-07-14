В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)

51 Просмотров

В кыргызском Оше селевой поток унес четырех членов одной семьи, сообщает местное МЧС.

По предварительным данным, 44-летнюю женщину с тремя дочерьми (19, 10 и 6 лет) унесло селем в зоне отдыха «Мол Булак». На месте работают спасатели, ведутся поиски.

Сегодня в Оше вышла из берегов река Ак-Буура. Сель затопил центральный рынок, села Озгур и Толойкон. Из зоны отдыха «Борубай Ата» эвакуировали граждан.

Сель также сошел в Кара-Сууйском районе Ошской области. Он затопил села Кыргыз Чек, Асан Чек и автодорогу Ош — Гулчо — Иркештам.

В городе введен режим ЧС, эвакуировано более 400 человек.



