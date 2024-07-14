Хакан Фидан выступил за оказание давления на Израиль |
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей» |
Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Мгер Григорян утверждает о приверженности Еревана миру в регионе |
Ильхам Алиев осудил покушение на Дональда Трампа |
4 года назад стали шехидами генерал Гашимов и полковник Мирзоев |
Кремль о покушениях на Путина |
Главное Мир

В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)

В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)

В кыргызском Оше селевой поток унес четырех членов одной семьи, сообщает местное МЧС.

По предварительным данным, 44-летнюю женщину с тремя дочерьми (19, 10 и 6 лет) унесло селем в зоне отдыха «Мол Булак». На месте работают спасатели, ведутся поиски.

Сегодня в Оше вышла из берегов река Ак-Буура. Сель затопил центральный рынок, села Озгур и Толойкон. Из зоны отдыха «Борубай Ата» эвакуировали граждан.

Сель также сошел в Кара-Сууйском районе Ошской области. Он затопил села Кыргыз Чек, Асан Чек и автодорогу Ош — Гулчо — Иркештам.

В городе введен режим ЧС, эвакуировано более 400 человек.

Теги:
Из этой рубрики
В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)
Мир

В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)

2024/07/14, 21:34
В Польше разрешили стрелять по нелегальным мигрантам
Мир

В Польше разрешили стрелять по нелегальным мигрантам

2024/07/14, 21:22
Мелания Трамп назвала стрелявшего в своего супруга мужчину монстром
Мир

Мелания Трамп назвала стрелявшего в своего супруга мужчину монстром

2024/07/14, 21:09
Мировой политический бомонд шокирован стрельбой в Трампа (обновлено)
Мир

Мировой политический бомонд шокирован стрельбой в Трампа (обновлено)

2024/07/14, 19:30
В ФБР установили личность причастного к покушению на Трампа (обновлено)
Мир

В ФБР установили личность причастного к покушению на Трампа (обновлено)

2024/07/14, 18:13
Трамп после покушения заявил, что «только бог предотвратил немыслимое»
Мир

Трамп после покушения заявил, что «только бог предотвратил немыслимое»

2024/07/14, 16:18
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео)
Мир

Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео)

2024/07/14, 15:31
"Его и раньше пытались устранить". Песков высказался о попытке убийства Трампа
Мир

«Его и раньше пытались устранить». Песков высказался о попытке убийства Трампа

2024/07/14, 14:48
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео)
Мир

Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео)

2024/07/14, 14:33