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В покушении на Трампа обвинили и американские СМИ

В покушении на Трампа обвинили и американские СМИ

В покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа виноваты ведущие американские СМИ, разведывательный аппарат и прогнившая судебная система, заявил в эфире RT Джо Олтман, ведущий подкаста Conservative Daily. Собеседник считает, что все они подняли уровень ненависти к Трампу со стороны «ненормальных» людей в США.

Олтман обратил внимание на то, что за пять дней до покушения нынешний глава Белого дома Джо Байден сказал, что нужно «нацелиться на Трампа».

«Радикальные элементы поглотили или заразили все наши власти. Мы называем их истеблишментом, но на самом деле это не что иное, как организованная преступность», — заявил ведущий.

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