Возросло число авиарейсов, следующих в Азербайджан

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В январе-июне этого года в Азербайджан было организовано 12 285 авиарейсов.

Согласно информации Государственного агентства по туризму, это на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество рейсов было совершено из России – 3 623, что на 12% больше, чем год назад.

Второе место по количеству авиарейсов в Азербайджан занимает Турция – 2 602 рейса (+8,8%). Третье место заняли Объединенные Арабские Эмираты с 1 522 рейсами, что на 39,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Только в июне в Азербайджан было организовано 2 467 авиарейсов, что на 24,3% больше в годовом исчислении. Из России в июне было совершено 725 рейсов, что на 18,8% больше, чем год назад.