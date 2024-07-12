Ильхам Алиев: Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира хорошо известна |
С начала товузских боев прошло 4 года |
Байден объявил Зеленскому о новом пакете военной помощи. Детали |
Россия готова подарить Азербайджану вакцину против ящура |
Президент Алиев на встрече с Шахбазом Шарифом (обновлено, фото, видео) |
Борт Ильхама Алиева в сопровождении пакистанских истребителей (видео) |
Азербайджан заявил о желании вступить в БРИКС |
Ильхам Алиев в сопровождении пакистанских истребителей прибыл в Пакистан (фото и видео) |
FT: Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн при участии SOCAR |
Главное Армия

Франция, Германия, Италия и Польша сообща разработают дальнобойные ракеты

Франция, Германия, Италия и Польша сообща разработают дальнобойные ракеты

Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке крылатых ракет наземного базирования дальностью более 500 км. Соответствующее соглашение министры обороны четырех стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает Reuters.

Цель соглашения — «заполнить пробел в европейских арсеналах», который обнаружился в ходе войны в Украине, говорится в заявлении министров.

По словам главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, первый проект ракеты может быть представлен к концу года, а технические характеристики, такие как дальность полета, будут более подробно проработаны позднее.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источник пишет, что соглашение предусматривает намерение о разработке, а о деталях оборонного сотрудничества странам еще предстоит договориться. По данным FAZ, планируется разработать оружие дальностью более 1 тыс. км для «традиционного сдерживания России».

Теги:
Из этой рубрики
Франция, Германия, Италия и Польша сообща разработают дальнобойные ракеты
Армия

Франция, Германия, Италия и Польша сообща разработают дальнобойные ракеты

2024/07/12, 00:31
Rheinmetall наладит в Украине выпуск снарядов
Армия

Rheinmetall наладит в Украине выпуск снарядов

2024/07/12, 00:21
С начала товузских боев прошло 4 года
Армия

С начала товузских боев прошло 4 года

2024/07/12, 00:05
Украинцы угнали вражескую бронетехнику
Армия

Украинцы угнали вражескую бронетехнику

2024/07/11, 23:38
Байден объявил Зеленскому о новом пакете военной помощи. Детали
Армия

Байден объявил Зеленскому о новом пакете военной помощи. Детали

2024/07/11, 22:31
Азербайджанские бойцы сдают кровь (фото)
Армия

Азербайджанские бойцы сдают кровь (фото)

2024/07/11, 19:31
Скончался военнослужащий ВВ МВД
Армия

Скончался военнослужащий ВВ МВД

2024/07/11, 18:04
Российские солдаты передвигаются на электросамокатах из-за нехватки техники
Армия

Российские солдаты передвигаются на электросамокатах из-за нехватки техники

2024/07/11, 15:45
В Армении в ДТП попал автомобиль с дембелями, есть погибшие и раненые
Армия

В Армении в ДТП попал автомобиль с дембелями, есть погибшие и раненые

2024/07/11, 13:28