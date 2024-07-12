Франция, Германия, Италия и Польша сообща разработают дальнобойные ракеты

81 Просмотров

Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке крылатых ракет наземного базирования дальностью более 500 км. Соответствующее соглашение министры обороны четырех стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает Reuters.

Цель соглашения — «заполнить пробел в европейских арсеналах», который обнаружился в ходе войны в Украине, говорится в заявлении министров.

По словам главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, первый проект ракеты может быть представлен к концу года, а технические характеристики, такие как дальность полета, будут более подробно проработаны позднее.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источник пишет, что соглашение предусматривает намерение о разработке, а о деталях оборонного сотрудничества странам еще предстоит договориться. По данным FAZ, планируется разработать оружие дальностью более 1 тыс. км для «традиционного сдерживания России».