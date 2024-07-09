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Главное Общество

AYNA подсказало, что делать при инцидентах в такси

AYNA подсказало, что делать при инцидентах в такси

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) просит пассажиров обращаться к операторам служб такси и агентству через аккаунты в социальных сетях или колл-центр «141» по поводу различных проблем с такси, предоставляя государственный регистрационный знак транспортного средства.

Граждан, столкнувшихся с несоответствием между заказанным такси и прибывшим автомобилем, просят отказаться от заказа и информировать AYNA об этом. Также можно сообщать о неиспользовании водителями кондиционеров и других инцидентах.

Жалобы будут расследованы, и для предотвращения негативных ситуаций будут приняты меры. Водителей, не соблюдающих законодательство, будут лишать разрешений на деятельность такси.

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