СМИ Турции и ТРСК рассказали о саммите ОТГ в Шуше

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Ведущие информационные агентства, телеканалы и печатные издания Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) широко осветили прошедший накануне в Шуше неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше, сообщает «Азертадж».

Газета Sabah рассказала о неформальном саммите ОТГ в Шуше в публикации под заголовком: «Наша сила в единстве». В материале приводятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости превращения 21-го века в период развития и процветания тюркского мира. Подчеркивается значимость неформального саммита для дальнейшей консолидации и укрепления связей между тюркскими государствами.

Турецкий телеканал NTV в репортаже на тему неформального саммита ОТГ в Шуше привлек внимание к призыву главы МИД Турции Хакана Фидана к скорейшему созданию единого алфавита тюркского мира.

Информагентства DHA и Анадолу подробно информировали о выступлении вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Шуше.

В материалах акцентируется внимание на словах главы турецкой делегации об исторической принадлежности Карабаха Азербайджану, готовности Анкары к принятию 31-й конференции ООН по климатическим изменениям (COP31), значимости развития Среднего транспортного коридора.

Газета Hürriyet напечатала новость на тему встречи глав МИД тюркских государств в Шуше. В публикации акцентируется внимание к позиции Анкары по диалогу с Арменией, созданию единого тюркского алфавита, усилиям Турции по прекращению войны в Украине, значимости обеспечения прав народа ТРСК.

Издание повествует о выступлении главы МИД Турции Хакана Фидана, приводит его слов о необходимости прекращения кровопролития на Ближнем Востоке. «Тюркский мир не должен отворачиваться от гуманитарной драмы в регионе», – цитирует турецкого министра газета.

О значимости неформального саммита для сплочения и сотрудничества в тюркском мире рассказали и СМИ ТРСК.

Северо-кипрский телеканал BRTK информировал зрительскую аудиторию о выступлениях Президента ТРСК Эрсина Татара и главы МИД турецкого Кипра Тахсина Эртуглуроглу в Шуше, подготовил репортажи и прямые эфире из культурной столицы Азербайджана. Телеканал акцентировал внимание на значимости приглашения руководства ТРСК на неформальный саммит лидеров тюркского мира в Азербайджане, дал высокую оценку организации саммита.

Газеты Halkın Sesi и Kıbrıs Hakikat опубликовали несколько новостей на тему саммита в Шуше, привлекли внимание к процедуре государственного протокола, в соответствии с которой был встречен в Азербайджане президент ТРСК Эрсин Татар, подробно рассказали о выступлениях лидера-турок киприотов и главы МИД страны в Шуше.

Издание Kıbrıs Postası подготовило отдельную новость на тему выступления главы северо-кипрской диппломатии в Азербайджане. «Эртугрулуоглу рассказал лидерам тюркского мира о приориретах Лефкоши, подчеркнул готовность к сотрудничеству и развитию ТРСК», – отмечает газета.