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Фонд Гейдара Алиева и ООН обсудили проекты совместной деятельности в рамках COP29 (фото)

Фонд Гейдара Алиева и ООН обсудили проекты совместной деятельности в рамках COP29 (фото)

В рамках визита в нашу страну генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая встретилась с помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым. Об этом сообщает «Азертадж».

На встрече состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и ООН, обсуждены проекты совместной деятельности двух структур в рамках COP29.

Была выражена уверенность в том, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая в этом году пройдет в Азербайджане, будет способствовать решению экологических проблем в мире, это мероприятие станет очередным шагом на пути достижения положительных результатов в укреплении солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира для человечества, будущего планеты.

Далее гостья ознакомилась с выставками, представленными в Центре Гейдара Алиева.

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