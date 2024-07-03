УЕФА начал расследование в отношении Демирала за жест «Бозкурт»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала из-за жеста, показанного после забитого мяча в ворота команды Австрии на чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Было начато расследование в соответствии со статьей дисциплинарного регламента УЕФА в связи с предполагаемым неподобающим поведением игрока сборной Турции Мериха Демирала. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», – говорится в сообщении.

3 июля сборная Турции со счетом 2:1 обыграла команду Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Демирал стал автором дубля. После второго забитого мяча игрок показал жест волка «Бозкурт».