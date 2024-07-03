Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении

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Политолог Сергей Марков прокомментировал участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске, назвав это событие «пощечиной руководству Армении» и «предупреждением» о возможных последствиях дальнейших действий армянского руководства.

«Участие военных Азербайджана вместе с военными России и Белоруссии в военном параде в Минске — это пощечина руководству Армении, потому что руководство Армении предатели. И это предупреждение, что будет, если руководство Армении ещё дальше пойдёт по пути предательства», — заявил Марков.