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Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении |
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Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении

Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении

Политолог Сергей Марков прокомментировал участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске, назвав это событие «пощечиной руководству Армении» и «предупреждением» о возможных последствиях дальнейших действий армянского руководства.

«Участие военных Азербайджана вместе с военными России и Белоруссии в военном параде в Минске — это пощечина руководству Армении, потому что руководство Армении предатели. И это предупреждение, что будет, если руководство Армении ещё дальше пойдёт по пути предательства», — заявил Марков.

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