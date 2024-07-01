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Минобороны: Офицер азербайджанской армии умер по дороге в больницу

Минобороны: Офицер азербайджанской армии умер по дороге в больницу

Офицер азербайджанской армии Шарбатов Парвиз Алигулу оглы скончался по дороге в Геранбойскую центральную районную больницу, в которую был отправлен во время отпуска из-за внезапного ухудшения состояния здоровья, ему был поставлен предварительный диагноз «острая сердечно-сосудистая и легочная недостаточность».

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного военнослужащего.

Ранее сообщалось, что военнослужащий умер в Горанбое во время участия в свадебной церемонии.

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