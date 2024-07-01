С сентября в частных детсадах можно будет бесплатно получать дошкольное образование

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С сентября в частных детских садах можно будет учиться за государственный счет.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время VII Международной образовательной конференции ADA 2024 «Предотвращение дискриминации в образовании путем исследований, практики и политики», передает АПА.

«Одним из важнейших пунктов является обеспечение доступности дошкольного образования на освобожденных территориях. Другой целью образовательной политики является расширение масштабов образования на основе сообщества», – сказал Амруллаев.

По словам министра, модель, основанная на государственно-частном сотрудничестве, будет запущена в качестве пилотного проекта в области дошкольного образования уже в сентябре.