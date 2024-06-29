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Азиатский банк развития продолжит поддерживать зеленый переход в Азербайджане

Азиатский банк развития продолжит поддерживать зеленый переход в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) продолжит вносить свой вклад в процесс зеленого перехода в Азербайджане, сообщает «АПА-Экономикс».

Об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава.

«Я побывал на удивительной Гарадагской солнечной электростанции в Азербайджане. Эта солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт поддерживает цель правительства по увеличению доли возобновляемых источников энергии в комплексе энергетики Азербайджана до 30% к 2030 году. Горжусь тем, что Азиатский банк развития вместе с другими партнерами инвестировал в этот проект, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества и вклада АБР в процесс зеленого перехода Азербайджана», – добавил Масацугу Асакава.

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