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АБР: таяние ледников в Азербайджане сказывается на сокращении водных ресурсов

АБР: таяние ледников в Азербайджане сказывается на сокращении водных ресурсов

В Азербайджане можно снизить до 50% таяние ледников. Для этого необходимо провести работу по сокращению выбросов парниковых газов.

Об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава во время выступления в Университете ADA, передает АПА.

Он отметил, что изменения климата в Азербайджане приводят к таянию горных ледников. А это сказывается на сокращении водных ресурсов. Население и уязвимые группы, в частности, могут пострадать от нарушения водоснабжения.

«Мы должны работать вместе для решения экологических проблем. Некоторые люди могут рассматривать глобальное потепление как угрозу далекому будущему. Но это не так, глобальное потепление создает угрозу уже сейчас. В Азербайджане также есть угрозы, связанные с изменением климата», – добавил президент АБР.

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