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Forbes: Алекперов вновь возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу

Forbes: Алекперов вновь возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу

Forbes опубликовал второй ежегодный рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2023 год, его возглавил основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, чей дивидендный доход оценивается в 177,4 млрд руб. Список опубликован на сайте издания.

«Лидером рейтинга вновь стал совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. <…> В этом же году Алекперов впервые стал лидером рейтинга богатейших россиян по размеру состояния», – говорится в сообщении.

В Forbes напомнили, что «Лукойл» стал одной из немногих крупнейших российских компаний, которая платила дивиденды как в 2022, так и в 2023 году.

 

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