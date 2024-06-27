Forbes: Алекперов вновь возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу

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Forbes опубликовал второй ежегодный рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2023 год, его возглавил основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, чей дивидендный доход оценивается в 177,4 млрд руб. Список опубликован на сайте издания.

«Лидером рейтинга вновь стал совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. <…> В этом же году Алекперов впервые стал лидером рейтинга богатейших россиян по размеру состояния», – говорится в сообщении.

В Forbes напомнили, что «Лукойл» стал одной из немногих крупнейших российских компаний, которая платила дивиденды как в 2022, так и в 2023 году.