Пашинян заявил о провале идей Србазана

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Премьер-министр Никол Пашинян считает, что протестное движение «Тавуш во имя Родины» провалилось. Об этом он заявил на 4-ом политическом форуме правящей партии «Гражданский договор» в Анкаване.

Он убежден, что движение потерпело неудачу, поскольку армянское общество понимает и принимает идею «реальной Армении», которую выдвинула власть 1-2 года назад. Вместе с тем премьер убежден, что эта идея принадлежит армянскому обществу, а не ему или его партии.

«Наконец в Армении появилась политическая сила, которая берет идеи из народа и формирует их как политическую идеологию. Народ не объект, а субъект этой идеологии. Правящее большинство является спикером общества», – заявил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Пашинян уверен, что впервые за тысячелетнюю историю идеология народа может стать государственной. Что касается вопроса о том, что такое «реальная Армения», то, по словам Пашиняна, это та Армения, где народ хочет не страдать и бороться, а просто жить.

«Обычно изолированные элиты пытались внедрить в народ идеологии, созданные ими самими или другими, которые они переняли, часто навязывали их административными рычагами, иногда с применением силы», – отметил он.