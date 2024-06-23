«Еда была приготовлена в домашних условиях». АПБА расследует массовое отравление в Агстафе

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Эксперты Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) совместно с соответствующими учреждениями приступили к расследованию с целью установления причин инцидента, произошедшего в доме торжеств «İnci» в Агстафинском районе.

Согласно информации АПБА, вечером в день происшествия сотрудники агентства совместно с соответствующими учреждениями осмотрели как дом торжеств, так и места приготовления еды и приняли соответствующие меры.

В ходе предварительного расследования было установлено, что во время свадебной церемонии, организованной жителем села Ашаги Гейджалы Агстафинского района Пириевым Мяканом Рафиг оглу, участникам торжества были предложены к употреблению различные блюда, приготовленные в домашних (бытовых) условиях без соблюдения соответствующего температурного режима. С этих блюд были взяты пробы для лабораторного анализа.