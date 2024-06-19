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Лука Ди Джанфранческо: Италия будет представлена на COP29 в Баку на очень высоком уровне

Лука Ди Джанфранческо: Италия будет представлена на COP29 в Баку на очень высоком уровне

Италия будет представлена на COP29 в Баку на очень высоком уровне, сообщает Report со ссылкой на посла Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо.

«Хотим поздравить правительство Азербайджана с тем, что оно взяло на себя обязательства по проведению такого важного мероприятия. В целом Италия будет представлена на COP29 на очень высоком уровне», – сказал дипломат.

Он уточнил, что Италию на COP29 будет представлять высокопоставленная делегация.

Посол добавил, что на повестке дня конференции такие вопросы, как изменение климата, устойчивость и прочие аспекты, которые были подняты в Дубае на COP28.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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