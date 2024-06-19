Балсанян – о причинах возражений Еревана против декларации саммита по Украине (видео)

149 Просмотров

Армянский политолог-международник Григор Балсанян сделал предположение, почему Ереван не одобрил итоговую декларацию украинского саммита в Швейцарии. Его слова приводит «Спутник».

Первый вариант – изменение геополитической ситуации. Это подтверждает и поведение лидеров европейских держав: досрочный отъезд Шольца, чрезмерно миролюбивые заявления Макрона. Возможно, ситуация была такова, что подписание навредило бы Армении.

Второй вариант – внутри власти происходят некие процессы. Секретарь Совбеза Армен Григорян и премьер Никол Пашинян находятся в разных плоскостях и между ними зачастую нет взаимопонимания, в том числе в вопросах внешней политики.