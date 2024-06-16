В Германии схлестнулись фанаты из Англии и Сербии (видео)

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Массовая драка с участием десятков футбольных фанатов из Англии и Сербии произошла 16 июня в немецком городе Гельзенкирхен. Болельщики схлестнулись за несколько часов до матча с участием сборных двух стран в рамках группового этапа Евро-2024, сообщили в The Guardian со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей потасовки, инициатором мордобоя стали англичане, которые напали на бар с отдыхающими сербами. На кадрах с места инцидента видно, что болельщики пустили в ход не только кулаки, но и мебель, разгромив уличную веранду заведения.

Разнять разъярённых фанатов удалось лишь стражам правопорядка, которые оперативно развели «комбатантов» по разным углам. Серьёзнее всего пострадал болельщик из Бирмингема, получивший ранение головы. Также травмами отделался один из силовиков.