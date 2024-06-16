Армяне впали в отчаяние: град уничтожил весь урожай

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Град полностью побил урожай в нескольких селах Горисского муниципалитета (включая приграничные). Согласно данным муниципалитета в соцсети, особенно пострадали села Караундж, Воротан и Шурнух (Сюникская область Армении), находящиеся у границы с Азербайджаном. Здесь полностью побит урожай в садах и на полях.

«Не осталось ничего от обещавшего быть богатым урожая. Жители этих сел в отчаянии: пропал их основной или даже единственный заработок. Вдобавок, многим теперь нечем погашать кредиты, взятые на обработку земли. Муниципалитет проводит оценку ущерба», – говорится в заявлении.