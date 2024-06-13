БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, страдающих от французского колониализма

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Бакинская инициативная группа в соответствии с международным правом поддерживает борьбу за свободу народов, страдающих от французского колониализма.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов во время обсуждений на круглом столе на тему «Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире», проведенном в гибридной форме с участием группы журналистов из различных африканских стран, известных блогеров, активистов гражданского общества.

«Считаем, что борьба с колониализмом на этих территориях должна вестись по нормам и принципам международного права. Независимость колониальных регионов Франции должна быть обеспечена на основе резолюции ООН №1514, т. е., права на самоопределение. Наша позиция совпадает с этой резолюцией», – сказал Аббас Аббасов, которого цитирует АПА.