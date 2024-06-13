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Иран и Азербайджан провели совместные антитеррористические учения

Иран и Азербайджан провели совместные антитеррористические учения

Подразделения специального назначения Вооруженных сил Ирана и Азербайджана провели совместные антитеррористические учения в иранской провинции Западный Азербайджан.

Об этом сообщил заместитель командующего сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Керим Чешак.

«На основании достигнутых договоренностей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой были проведены однодневные антитеррористические учения с участием батальона специального назначения в провинции Западный Азербайджан по обеспечению безопасности плотины на реке Араз, которой угрожают [условные] террористические группировки», – приводит слова генерал-майора агентство ILNA.

Как отметил Чешак, учения были проведены в четыре этапа, которые включали в себя проведение разведывательной операции с участием беспилотников и вертолетов, операции по приграничному патрулированию, организацию засад, а также отработку артиллерийских и военно-воздушных ударов. «Проведение данных маневров способствует укреплению двусторонних отношений и обеспечению безопасности в регионе», – добавил он.

Иранский генерал заявил, что главный месседж данных учений –  подчеркивание давних, дружественных и добрососедских отношений между народами двух стран в целях укрепления доверия, партнерства, оборонного и военного сотрудничества между ними как фактора установления регионального мира и стабильности, а также расширения и углубления военных отношений в области сухопутных войск для борьбы со всеми террористическими группировками и различными организациями, которые действуют против суверенитета и территориальной целостности двух стран.

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