Кевин Спейси может стать банкротом

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Актер Кевин Спейси рассказал, что из-за судебных издержек находится практически на грани банкротства. Об этом он заявил журналисту Пирсу Моргану.

Актер рассказал, что у него есть множество судебных счетов, которые он не может выплатить. Их сумма достигает миллионов долларов, признался Спейси.

В июле 2023 года Лондонский суд присяжных оправдал Кевина Спейси в сексуальных преступлениях. Обвинения в домогательствах в отношении четырех мужчин касались событий с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic. Артист отказался признать вину.

Впоследствии Спейси снова обвинили в домогательствах. Утверждалось, что в 2016 актер несколько раз домогался массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги.