Аргентина может передать Украине французские штурмовики в нерабочем состоянии

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Президент Аргентины Хавьер Милей может объявить о поставках оружия Украине на саммите мира в Швейцарии. Речь о пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard, уточняет портал Infobae.

Буэнос-Айрес закупил самолеты Super Etendard еще в 2018 году, однако так и не смог ввести в строй из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией на Аргентину после Фолклендской войны.

При этом администрация президента Милея хочет обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и передаст Украине.

Глава МИД страны Диана Мондино обсуждала этот вопрос во время встречи в Париже с французским коллегой Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в его офисе в Белом доме.