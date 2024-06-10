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Азербайджан и Узбекистан планируют вместе добывать и экспортировать газ

Азербайджан и Узбекистан планируют вместе добывать и экспортировать газ

Азербайджан и Узбекистан планируют вместе добывать и экспортировать газ. Стороны ведут переговоры о соглашении, согласно которому госкомпания «Узбекнефтегаз» войдет в проект «Шах-Дениз», реализуемый азербайджанской SOCAR.

Разговоры о новом проекте появились на фоне беспокойства узбекских властей снижением объема добычи «голубого топлива» в стране. По официальным данным, в Узбекистане по итогам 2023 года объем добычи снизился на 5 млрд кубометров по сравнению с 2022 годом. Падение составило 10 процентов. По словам министра энергетики Журабека Мирзамахмудова, это связано с истощением действующих месторождений и технологическими потерями. При этом основная часть потерь приходится на «Узбекнефтегаз», у которого «75−80% месторождений уже выработаны». На этом фоне Ташкент ищет другие источники поступления газа.

«Обсуждается и находится на завершающей стадии вопрос вхождения «Узбекнефтегаза» в проекты по добыче газа в Азербайджане», – сообщил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Он добавил, что речь идет о долевом участии в азербайджанском проекте «Шах-Дениз».

В Ташкенте надеются, что соглашение с Баку будет подписано в ходе государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в ближайшее время.

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