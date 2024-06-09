Ровшана Аскерова могут посадить в России на 2 года

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Уголовное дело грозит бывшему игроку «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента.

«Аскерову грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Основания для этого есть. В случае возбуждения дела Аскерову грозит до двух лет лишения свободы», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 года. Он уже трижды был оштрафован за нарушение правил деятельности иностранных агентов. В отношении него также расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. Следствие установило, что он опубликовал на своей странице в Facebook заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова. Обвиняемый находится в федеральном розыске.