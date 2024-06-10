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Главное Спорт

На плакат Олимпиады в Париже по ошибке поместили Исинбаеву с флагом России

На плакат Олимпиады в Париже по ошибке поместили Исинбаеву с флагом России

Французские дизайнеры баннера Олимпийских игр, разместившие на нём снимок легкоатлетки Елены Исинбаевой с российским флагом, могли просто ошибиться. Как считает политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла, авторы рекламного плаката могли и не знать, что на снимке изображена россиянка.

Как напомнил эксперт, флаги России и Франции имеют одинаковые цвета: разница лишь в их последовательности. По всей вероятности, дизайнеры скачали снимок Исинбаевой с фотостока и приняли её за француженку. К тому же на данном фото российской спортсменки не указана её фамилия, а изображена она со спины.

«Помните, на постаменте памятника Калашникову оказался «шмайссер»? Вот из этой серии. Флаг трёхцветный, цвета те же. Они по горизонтали — да кто заметит? Почти уверен, что тут обычная ошибка без всякой геополитики», — подчеркнул Перла.

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