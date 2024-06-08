210 жителей погибли во время операции ЦАХАЛа по освобождению заложников |
Алиев: Должно быть создано независимое Палестинское государство, а Восточный Иерусалим должен быть его столицей |
Тяжёлые солнечные частицы нанесли удар по Земле |
Азербайджан вновь вошел в число членов Экономического и социального совета ООН |
Подтвержден статус Азербайджана в качестве принимающей COP29 страны (видео) |
Эрдоган: Флаги Турции и Азербайджана будут представлять двух братьев в космосе (видео) |
Эрсин Татар благодарит Ильхама Алиева за поддержку |
Берлин может предоставить Киеву еще одну систему Patriot |
Байден велел изменить условия применения ядерного оружия США |
Главное Политика

Србазан заявил о необходимости «нового глубокого диалога» с Москвой

Србазан заявил о необходимости «нового глубокого диалога» с Москвой

Армения и Россия нуждаются в новом глубоком диалоге. Об этом заявил лидер протестного движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Србазан.

Он должен быть основан на уже существующих соглашениях, сказал архиепископ Баграт Србазан в интервью международным СМИ.

«Армении нужно стать надежным, предсказуемым партнером как для РФ, так и для других стран. Нельзя развивать отношения с одной страной в противовес отношениям с другой. Никаких «анти» в политике Армении не должно быть», – добавил он.

«К российской стороне есть множество вопросов, но существуют правовые и договорные отношения, которые нуждаются в нормализации. На данном этапе мы находимся в состоянии отсутствия этих отношений», – отметил Србазан.

Теги:
Из этой рубрики
Визит Алиева в Египет завершился
Политика

Визит Алиева в Египет завершился

2024/06/08, 18:38
Нравится, не нравится — терпи, моя мадмуазель
Политика

Нравится, не нравится — терпи, моя мадмуазель

2024/06/08, 18:09
Баку и Ереван достигли определенных успехов в деле установления госграниц, сообщил Алиев
Политика

Баку и Ереван достигли определенных успехов в деле установления госграниц, сообщил Алиев

2024/06/08, 16:01
Славомир Майман: Ильхам Алиев сказал, что войны не кончаются только потому, что кто-то подписал перемирие
Политика

Славомир Майман: Ильхам Алиев сказал, что войны не кончаются только потому, что кто-то подписал перемирие

2024/06/08, 14:13
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
Политика

Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы

2024/06/08, 13:46
Подписаны азербайджано-египетские документы
Политика

Подписаны азербайджано-египетские документы

2024/06/08, 13:05
Президенты Азербайджана и Египта начали встречу в расширенном составе
Политика

Президенты Азербайджана и Египта начали встречу в расширенном составе

2024/06/08, 12:38
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до COP29
Политика

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до COP29

2024/06/08, 12:30
Президенты Азербайджана и Египта провели встречу один на один
Политика

Президенты Азербайджана и Египта провели встречу один на один

2024/06/08, 12:05