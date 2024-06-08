Србазан заявил о необходимости «нового глубокого диалога» с Москвой

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Армения и Россия нуждаются в новом глубоком диалоге. Об этом заявил лидер протестного движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Србазан.

Он должен быть основан на уже существующих соглашениях, сказал архиепископ Баграт Србазан в интервью международным СМИ.

«Армении нужно стать надежным, предсказуемым партнером как для РФ, так и для других стран. Нельзя развивать отношения с одной страной в противовес отношениям с другой. Никаких «анти» в политике Армении не должно быть», – добавил он.

«К российской стороне есть множество вопросов, но существуют правовые и договорные отношения, которые нуждаются в нормализации. На данном этапе мы находимся в состоянии отсутствия этих отношений», – отметил Србазан.