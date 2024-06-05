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Главное Культура

Появились слухи о беременности Леди Гаги (фото)

Появились слухи о беременности Леди Гаги (фото)

Американская певица Леди Гага спровоцировала слухи о своей первой беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, сплетни начали распространяться после того, как артистка была замечена на свадебной репетиции своей сестры Натали Джерманотти в Нью-Йорке в обтягивающем черном платье, подчеркивающем ее кругленький животик.

На фото со свадебной репетиции сестры певица была со своим бойфрендом Майклом Полански. К платью она надела туфли и жемчуг. Позже певица надела платье подружки невесты персикового цвета.

Сама Леди Гага никак не прокомментировала слухи о беременности.

Следует напомнить, что певица и ее возлюбленный встречаются более четырех лет. Еще в марте 2021 года сообщалось, что роман Гаги с Полански перерастает в серьезный и она выразила желание создать с ним семью.

 

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Публикация от RDT Lady Gaga (@rdtgaga)

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